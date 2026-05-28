Wolf von Buchwaldt wird ab dem 01.01.2027 Teil der Geschäftsleitung der MARTENS & PRAHL Versicherungskontor GmbH & Co. KG (Holding). Er soll das aktuelle Team erweitern und unterstützen. Ab dem 01.01.2027 wird Wolf von Buchwaldt die Geschäftsleitung der MARTENS & PRAHL Versicherungskontor GmbH & Co. KG (Holding) erweitern und unterstützen. Das hat das Unternehmen AssCompact auf Anfrage mitgeteilt. Derzeit besteht das Team aus Peter Ballauff, Holger Mardfeldt, Julie Schellack, Thomas Großmann, Alexandra ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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