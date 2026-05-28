Berlin (ots) -Wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bringt das Micky Maus Magazin mit Ausgabe Nr. 13/26 das Fußballfieber in die Welt von Entenhausen: Für die brandneue Comic-Geschichte "Dribbling ins Glück" wurde der Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade in die Rolle von "Nick Woltemessi" duckifiziert, wie es in der Comic-Sprache genannt wird. Fans können sich auf ein spannendes Abenteuer freuen, das Fußball mit der erzählerischen Magie von Entenhausen vereint.In der Geschichte steht Nick Woltemessi einem Teamkollegen bei, der nach dem Verlust seines Glücksbringers nicht nur sein Selbstvertrauen, sondern auch sein Können verloren zu haben scheint. Gemeinsam mit Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track begibt sich Nick auf die Suche nach einer Lösung, um seinen Freund wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Die Story beleuchtet auf unterhaltsame Weise unterschiedliche Seiten des Fußballs und die Bedeutung von Zusammenhalt.Ergänzend zum Comic-Erlebnis erwartet die Leser ein Interview mit dem realen Nick Woltemade. Darin spricht der Fußballstar über seine Anfänge im Sport und prägende Erlebnisse.Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Micky Maus Magazins, freut sich über die Kooperation: "Der Fußball bietet mit all seinen Facetten von Können, Glück, Aberglaube und Teamgeist reichhaltigen Stoff für mitreißende Geschichten. Entenhausen kann auf eine lange Tradition in diesem sportlichen Bereich zurückblicken. Wir sind begeistert von Nick Woltemade, der menschlich und sportlich ein Vorbild für unsere jungen Leserinnen und Leser ist."Die Micky Maus Magazin Ausgabe Nr. 13/26 (D: EUR 5,99 A: EUR 6,50 CH: SFR 11,90) ist ab dem 5. Juni im Handel und online unter www.egmont-shop.de mit drei attraktiven Extras erhältlich: einem Schiedsrichter-Set, einem Fußball-Stickeralbum und passenden Fußballstickern.Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, l.paesold@egmont.de.Für Bildmaterial und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Übrigens! Das Micky Maus Magazin feiert das ganze Jahr mit wunderbaren und exklusiven Ausgaben sein 75. Jubiläum. Am 29. August 1951 begann die einzigartige Erfolgsstory.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6283454