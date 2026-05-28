Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 28.05.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.061 Punkten. Der Nasdaq konnte sich bereits am Morgen weiter aufwärtsschieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde ein neues Allzeithoch formatiert. Das Hoch wurde direkt abverkauft. Erst am Abend gelang es dem Nasdaq sich zu stabilisieren und bis zum Handelsschluss wieder etwas zu erholen. Der Tagesschluss wurde knapp über der 30.000 Punkte-Marke formatiert.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Der Nasdaq 100 hat nach einem neuen Allzeithoch deutliche Gewinnmitnahmen gesehen - kurzfristig hat sich das Chartbild durch den Rückfall unter die SMA50 im Stundenchart eingetrübt.

Entscheidend bleibt die Zone um die SMA20 im 4h-Chart bei aktuell 29.946 Punkten - ein Halten darüber könnte neue Hochs ermöglichen, während ein Bruch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen würde.

Für den heutigen Handel überwiegt leicht das bearische Szenario: Die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse liegt laut Setup bei 60 - die erwartete Tagesrange reicht von 29.332 bis 30.127 Punkten.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.061 Punkten in den Handel und setzte seine Aufwärtsbewegung zunächst weiter fort. Bereits im frühen Handel konnte der Index zulegen, bevor mit Beginn des offiziellen US-Handels ein neues Allzeithoch markiert wurde. Dieses Hoch wurde jedoch direkt abverkauft. Erst am Abend stabilisierte sich der Markt wieder, sodass sich der Nasdaq 100 bis zum Handelsschluss leicht erholen konnte. Der Schlusskurs wurde knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten festgestellt.

Datum Tageshoch Tagestief Schlusskurs Range 27.05.2026 30.335 29.837 30.003 498 Punkte 26.05.2026 30.074 29.701 30.033 373 Punkte

Die erwartete Handelsspanne wurde nahezu punktgenau erreicht. Das tatsächliche Tageshoch lag bei 30.335 Punkten, das Tagestief bei 29.837 Punkten....

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