BÖRSE AKTUELL: Iran schlägt zurück | Indizes und Metallpreise brechen nach Vergeltungsschlag ein (28.05.2026)

Die internationalen Finanzmärkte stehen erneut unter Druck. Eskalierende Spannungen zwischen den USA und Iran sowie Sorgen vor wichtigen US-Inflationsdaten sorgen für Nervosität an den Börsen. Besonders Technologieaktien geraten unter Verkaufsdruck, während Anleger verstärkt in sichere Häfen wie den US-Dollar flüchten.

Börse Aktuell: Wall Street Futures deutlich schwächer

Die US-Futures geben vorbörslich deutlich nach. Der Nasdaq verliert rund 1,05 - während der S&P 500 um 0,55 - fällt. Auch der Dow Jones notiert schwächer mit einem Minus von 0,3 - Besonders belastend wirken die geopolitischen Risiken im Nahen Osten sowie die Unsicherheit vor den anstehenden PCE-Inflationsdaten aus den USA.

Auch kleinere Unternehmen geraten unter Druck: Der Russell 2000 verliert 0,8 %.

Markt News: Europas Börsen folgen der Schwäche aus den USA

Die negative Stimmung erfasst auch die europäischen Märkte. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 fallen um 0,95 - nachdem sich die geopolitischen Spannungen weiter verschärft haben.

Asiatische Börsen unter Druck

In Asien sorgte die Eskalation im Nahen Osten ebenfalls für deutliche Verluste. Der japanische Nikkei fiel um 1,6 - nachdem er zuvor noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Südkoreas KOSPI verlor 1,1 - Australiens ASX 200 gab um 1 - nach und der Hang Seng in Hongkong brach um mehr als 2 - ein....

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