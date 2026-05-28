Baden-Baden (ots) -Kooperation von drei jungen ARD-Programmen startet am 1. Juni 2026Wenige Tage vor dem offiziellen Sendestart steht eine zentrale Personalentscheidung fest: Max Lotter (39) wird Programmleiter des neuen DASDING von SWR, hr und SR.Der SWR beruft den bisherigen kommissarischen Programmchef von DASDING damit an die Spitze des neuen gemeinsamen Angebots für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland.Gemeinsames junges Angebot für den SüdwestenMit dem neuen DASDING bündeln SWR, hr und SR erstmals ihre jungen Angebote in einem gemeinsamen Programm für den Südwesten Deutschlands. Das neue DASDING richtet sich an junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren und verbindet Radio, Podcasts, Social Media und digitale Inhalte unter einer gemeinsamen Marke.Im Mittelpunkt stehen aktuelle Musik, starke Persönlichkeiten, popkulturelle Themen und Inhalte, die nah an der Lebensrealität der Zielgruppe sind. Das Programm entsteht standortübergreifend in Baden-Baden, Frankfurt und Saarbrücken. Regionale Perspektiven aus allen vier Bundesländern bleiben fester Bestandteil - unter anderem durch eigene Nachrichtenangebote, regionale Storys und Inhalte aus den jeweiligen Lebenswelten.Die Kooperation gilt innerhalb der ARD als bislang einmaliges Projekt dieser Größenordnung. Gleichzeitig setzen SWR, hr und SR damit den Reformauftrag nach mehr Zusammenarbeit und effizienterer Ressourcennutzung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk um.Start am Montag, 1. Juni, um 5 UhrDas neue DASDING startet am Montag, 1. Juni 2026, um 5 Uhr mit einer neuen gemeinsamen Morningshow. Danach folgen weitere gemeinsame Sendestrecken aus Baden-Baden, Frankfurt und Saarbrücken.Max Lotter übernimmt ProgrammleitungAls Programmleiter verantwortet Max Lotter künftig die inhaltliche, strategische und markenprägende Ausrichtung des neuen DASDING. Während der SWR die Federführung übernimmt, verantworten Monika Martino (hr) und Zlatin Nikov (SR) als Standortleitungen gemeinsam mit dem SWR die operative Umsetzung und personelle Führung an ihren jeweiligen Standorten.Boris Theobald, SR Pop-Unit: "Das neue DASDING ist eines der ambitioniertesten Kooperationsprojekte innerhalb der ARD. Drei Standorte, unterschiedliche Strukturen und gewachsene Teams zu einem gemeinsamen Angebot zusammenzuführen, verlangt programmliche Klarheit, strategisches Denken und ein hohes Maß an Integrationskraft." Mira Seidel, Leiterin SWR3 Pop-Unit: "Max Lotter bringt genau diese Kombination mit: Er ist ein erfahrener Programmmacher, kennt die Herausforderungen dieser Kooperation und verbindet klare inhaltliche Vorstellungen mit einem modernen, verbindlichen Führungsstil. Ich freue mich sehr, dass er diese Aufgabe übernimmt." Jan Vorderwülbecke, Leiter hr Pop-Unit: "Wir starten sieben Monate früher, als es vom Medienänderungsstaatsvertrag gefordert ist. Wir beweisen, dass öffentlich-rechtlich schnell, synergetisch und effizient arbeiten kann. Max Lotter hat durch seine strukturierte Herangehensweise einen großen Anteil an diesem Erfolg." "Jetzt geht's endlich los. Gemeinsam mit Teams aus Baden-Baden, Frankfurt und Saarbrücken haben wir in den vergangenen Monaten ein neues DASDING aufgebaut - mit vielen Ideen, Diskussionen und dem gemeinsamen Anspruch, etwas zu schaffen, das junge Menschen wirklich erreicht. Nicht glatt, nicht beliebig, sondern mit Haltung, starken Inhalten und einem eigenen Ton. Und so relevant, dass junge Menschen dort etwas entdecken, das sie überrascht, begleitet oder das sie woanders vermissen würden. Wenn uns das gelingt, haben wir viel richtig gemacht", sagt Max Lotter.Max Lotter arbeitet seit mehreren Jahren für DASDING und war zuletzt kommissarischer Programmchef der jungen SWR Marke. Er hat die Entwicklung des neuen gemeinsamen Angebots frühzeitig mitgestaltet und begleitet.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/max-lotter-dasdingPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6283476