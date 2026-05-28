Frankfurt am Main (ots) -Mareike Schiller übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position der Pressesprecherin bei der Reisebank AG. Die 43-Jährige tritt damit die Nachfolge von Rüdiger Schmitt an, der das Unternehmen kürzlich verlassen hat, der Reisebank jedoch weiterhin freiberuflich als Goldexperte in beratender Funktion verbunden bleibt.Mit ihrer neuen Rolle ist Schiller jetzt Teil der neu aufgestellten Kommunikationsabteilung der DZ BANK-Tochter und verantwortlich für die interne und externe Kommunikation.Vor ihrem Wechsel war Mareike Schiller bereits als Referentin Kommunikation bei der Reisebank tätig. Weitere Stationen ihrer beruflichen Laufbahn umfassten Positionen als PR- und Social-Media-Referentin bei der INASKA GmbH in Hamburg sowie als Kommunikationsberaterin bei PHD Germany in Frankfurt. Die gebürtige Bremerin ist ausgebildete Industriekauffrau mit Schwerpunkt Marketinglehre und hat ein Studium der Publizistik und Betriebswirtschaftslehre in Mainz abgeschlossen."Mareike Schiller hat die Unternehmenskommunikation der Reisebank in den vergangenen Jahren mit viel Einsatz und einem guten Gespür für Themen und Zielgruppen geprägt. Sie kennt das Haus und seine Abläufe sehr genau und bringt die nötige Erfahrung für ihre neue Aufgabe als Sprecherin mit. Wir schätzen es sehr, diese Position aus den eigenen Reihen besetzen zu können.", sagt Dr. Kerstin Nolte, Bereichsleiterin für Marketing, PR & Vertriebssteuerung bei der Reisebank.Über die Reisebank AGDie Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen Finanzverbund. Als Spezialinstitut ist sie ein führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie weitere Institute.Pressekontakt:Antonia Stüß, +49 160 90653273, antonia.stuess@reisebank.deOriginal-Content von: Reisebank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116526/6283474