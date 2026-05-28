Starke Studiendaten, milliardenschwere Zukunftsinvestitionen und jetzt auch noch frische Kaufsignale: Bei diesem Pharma-Wert braut sich derzeit eine explosive Mischung zusammen. Vor allem die immer stärkere Positionierung im Milliardenmarkt für Krebsmedikamente sorgt an der Wall Street zunehmend für Aufmerksamkeit.Gleichzeitig treibt der Konzern den Ausbau seiner Pipeline mit Hochdruck voran. Milliardenübernahmen im Bereich Zelltherapien und moderner Antikörper-Technologien sollen die nächsten Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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