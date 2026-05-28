Der letzte Starship-Test von SpaceX ist nicht reibungslos abgelaufen. Darum haben US-Behörden dem Raumfahrtunternehmen nun ein Startverbot erteilt. Was SpaceX machen muss, bevor es weitere Starship-V3-Raketen starten darf. Viele haben auf den Start der neuen SpaceX-Rakete hingefiebert. Denn das rekordverdächtige Starship V3 ist für das Raumfahrtunternehmen ein wichtiger Schritt für Missionen zum Mond und darüber hinaus. Der Test, der am 21. Mai 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n