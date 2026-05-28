Wien (ots) -Viele Haushalte möchten Strom sparen, folgen dabei aber häufiger Mythen, die nicht halten, was sie versprechen.Grünwelt Energie Österreich (https://www.gruenwelt.at/) zeigt auf, wie Verbraucher Kostenfallen vermeiden und gibt als Ökostromanbieter gleichzeitig Ratschläge, wie wirklich Energie gespart werden kann:- Standby konsequent vermeiden: Viele Elektrogeräte verbrauchen im Ruhemodus weiterhin Strom. Schaltbare Steckdosenleisten trennen Fernseher oder Computer vollständig vom Netz und verhindern so unnötigen Verbrauch.- Kühlschrank sinnvoll füllen: Ein gefüllter Kühlschrank verbraucht weniger Energie als ein leerer, da Lebensmittel die Kälte besser speichern und beim Öffnen weniger Luftaustausch stattfindet.- Backofen-Vorheizen unterlassen: Moderne Geräte erreichen ihre Betriebstemperatur sehr schnell. In den meisten Fällen ist ein langes Vorheizen unnötig und verschwendet Energie.- Duschen statt baden: Wer lange unter einer starken Dusche steht, kann sogar mehr warmes Wasser als bei einem Vollbad verbrauchen. Bewusstsein bei der Duschdauer spart effektiv.- Geschirrspüler richtig einsetzen: Die Nutzung eines voll beladenen Geschirrspülers im Eco-Programm ist deutlich sparsamer als das Spülen per Hand unter fließendem warmem Wasser.- Licht gezielt ausschalten: Auch bei modernen Leuchtmitteln gilt - das Licht bei Nichtgebrauch auszuschalten, senkt die Stromkosten unmittelbar.- LED-Technik konsequent nutzen: Der Austausch veralteter Leuchtmittel durch effiziente LEDs reduziert den Energiebedarf sofort und bietet eine lange Lebensdauer.- Heizung konstant betreiben: Ein ständiges Auskühlen und Wiederaufheizen kostet mehr Energie als die Beibehaltung einer konstanten, moderaten Grundtemperatur in den Wohnräumen.Nachhaltigkeit durch kluges Handeln"Verbraucher profitieren durch diese einfachen Umstellungen im Alltag unmittelbar von einem niedrigeren Strombedarf und können in Kombination mit einem Ökostrom-Tarif einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten", betont Grünwelt Energie.Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.Pressekontakt:Grünwelt Energie GmbHFleischmarkt 1 / 6. Etage1010 WienÖsterreichhttps://www.gruenwelt.atEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie Österreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180284/6283498