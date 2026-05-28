Kryptogewinne im Ausland können künftig leichter überprüft werden. Ab 2027 tauschen Steuerbehörden weltweit automatisch Daten zu Transaktionen aus. Wer in der Vergangenheit nicht alle Gewinne angegeben hat, sollte jetzt handeln. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch neue Regeln zum internationalen Datenaustausch über Kryptotransaktionen beschlossen. Damit wird der Weg für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten und Kryptogewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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