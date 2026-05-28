Der E-Auto-Hersteller Nio hat den regulären Verkauf seines im April auf der Auto China vorgestellten neuen Flaggschiff-Modells ES9 gestartet. Der als "Executive SUV" positionierte Wagen startet bei umgerechnet rund 49.500 Euro ohne Batterie oder 63.000 Euro mit Batterie. Mit einer Gesamtlänge von 5,37 Metern und einem Radstand von 3,25 Metern ist der ES9 laut Nio das geräumigste in China entwickelte Batterie-elektrische SUV. Diese imposanten Maße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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