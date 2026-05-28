© Foto: Craig Bailey - picture allianceDie Aktie des Gaming-Hardware-Herstellers Corsair geht aktuell durch die Decke, nachdem eine neue Produktvorstellung für KI-Anwendungen begeistert hat. Corsair erlebt ein eindrucksvolles Comeback Um die Aktie von Corsair, einem auf die Bedürfnisse von Gamern und Gamerinnen spezialisierten Hardware-Hersteller, ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden, nachdem das Papier im Jahr 2020 zeitweise vom Run auf Meme-Aktien wie GameStop und AMC Entertainment profitiert hatte. Ein Minus von knapp 51 Prozent in 3 Jahren und sogar von fast 70 Prozent in 5 Jahren haben zuletzt keine Werbung für ein Investment gemacht. In den vergangenen Tagen verzeichnete die Corsair-Aktie jedoch einen explosiven …Den vollständigen Artikel lesen
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