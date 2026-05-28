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Dow Jones News
28.05.2026 10:57 Uhr
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(1)

PTA-DD: AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/28.05.2026/10:21 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Friedrich Lind 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Geschäftsführer 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 AGORA Immobilien GmbH 
b)      LEI                                 967600FNSXK0C128TI83 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0000A1X1G1 
b)      Art des Geschäfts                          Veräußerung 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        315.000,00000000                           300.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        315.000,00000000                           300.000 
e)      Datum des Geschäfts                         28.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AGORA Immobilien GmbH 
           Gersthofer Straße 73/1 
           1180 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Friedrich Lind 
Tel.:         +43 1 22701-401 
E-Mail:        lind@agora-immobilien.at 
Website:       www.agora-immobilien.at 
ISIN(s):       AT0000A1X1G1 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779956460461 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 04:21 ET (08:21 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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