Palantir bleibt eine der meistdiskutierten Aktien im Technologiesektor. Trotz der hohen Bewertung setzen viele Investoren weiterhin auf das starke Wachstumstempo des Unternehmens und die Dynamik rund um künstliche Intelligenz. Was spricht weiterhin für einen Kauf? Ein Einstieg nach Kursrückgängen wirkt bei einem Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 90 auf den ersten Blick ungewöhnlich. Dennoch liefert Palantir Technologies weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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