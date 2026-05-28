Die Aktie von Salesforce steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut mitten der Debatte um die Zukunft großer Softwarekonzerne im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Während Anleger bei vielen Tech-Unternehmen zuletzt zunehmend skeptisch reagierten, liefert Salesforce nun Argumente dafür, dass KI die Nachfrage nach Unternehmenssoftware nicht verdrängt, sondern sogar beschleunigen könnte. Trotzdem bleibt der Titel unter Druck. Salesforce trotzt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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