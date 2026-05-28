Die Aktie von IBM gehört 2026 bislang nicht zu den großen Gewinnern der Technologiebörse, obwohl der Konzern operativ solide Ergebnisse liefert. Während KI- und Halbleiterwerte den Markt dominieren, bewegt sich der traditionsreiche IT-Konzern zwischen Wachstumsfantasie rund um künstliche Intelligenz und anhaltender Skepsis gegenüber klassischen Softwareunternehmen. Zwischen KI-Hoffnung und Börsenskepsis Der Technologiesektor hat seit Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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