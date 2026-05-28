Small Modular Reactors, kurz SMRs, rücken weltweit immer stärker ins Rampenlicht. Der enorme Strombedarf durch KI, Rechenzentren und Industrie sorgt dafür, dass Regierungen und Unternehmen wieder verstärkt auf Kernenergie setzen. Warum SMRs weltweit diskutiert werden Small Modular Reactors unterscheiden sich deutlich von klassischen Atomkraftwerken. Die Reaktoren fallen kleiner aus, sind modular aufgebaut und sollen schneller produziert und installiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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