© Foto: UnsplashSüdkoreas Kospi jagt von Rekord zu Rekord. Doch Samsung und SK Hynix tragen mehr als die Hälfte des Index. Die KI-Chipstory boomt. Aber die Rallye wird anfällig.Südkoreas Aktienmarkt hat ein Rekordhoch erreicht. Doch die Rallye hängt stark an nur zwei Schwergewichten. Nach Einschätzung von BTIG-Analyst Jonathan Krinsky tragen Samsung Electronics und SK Hynix den Kospi inzwischen überproportional, wie CNBC berichtet. Beide Aktien machen zusammen mehr als die Hälfte des Indexgewichts aus. Gleichzeitig notieren nur 42 Prozent der Kospi-Werte über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Krinsky warnt deshalb vor einer schwachen Marktbreite und einer möglichen schnellen Abwärtsbewegung. Die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE