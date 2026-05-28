Ulla Dörfler wird ab Juli Teil der Geschäftsleitung bei der vfm-Gruppe. Dort hat sie schon ihre Ausbildung gemacht. Was hat ihre Karriere geprägt? Und wie blickt sie auf das Thema "Frauen im Vertrieb" - besonders in Führungspositionen? Interview mit Ulla Dörfler, Prokuristin bei der vfm-GruppeFrau Dörfler, wenn Sie auf Ihren bisherigen Weg zurückblicken - von der Auszubildenden 2008 bis zur künftigen Geschäftsführerin ab Juli 2026: Welche drei Worte beschreiben diese Reise am besten? vfm-Familie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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