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Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 seine gesamte Solana-ETF-Position im Wert von 108 Millionen Dollar vollständig aufgelöst, und im selben Zeitraum investierte Morgan Stanley 29,9 Millionen Dollar in einen SOL-ETF von Bitwise. Zwei der mächtigsten Banken der Welt treffen gegensätzliche Entscheidungen über denselben Token, und der Solana Kurs steht bei rund 85 Dollar genau zwischen diesen beiden Wetten. Ein aktueller Messari-Bericht zeigt gleichzeitig, dass Milliarden in tokenisierte Finanzprodukte auf der Solana-Blockchain fließen, angeführt von Unternehmen wie BlackRock, Visa und Stripe.

Die RWA-Marktkapitalisierung auf Solana ist im ersten Quartal um 43 Prozent auf 2,01 Milliarden Dollar gewachsen, und BlackRocks tokenisierter BUIDL-Fonds hat dort 525 Millionen Dollar erreicht. Trotz dieser institutionellen Bewegung steht SOL heute 71 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar und bewegt sich seit Wochen seitwärts.

Dieser Artikel analysiert, was die gegensätzlichen Wall-Street-Signale für den Solana Kurs bedeuten und welche Alternativen Anleger gerade in den Fokus rücken. Die Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar begrenzt die Rendite erheblich. Denn während Institutionen über die Richtung von SOL streiten, zieht ein Presale leise Kapital an, das die Grenzen dieser Bewertung überspringen will.

Solana Kurs zwischen Goldman-Ausstieg und Messari-Rekorden

Goldman Sachs hat laut seiner 13F-Einreichung bei der SEC sämtliche Solana-ETF-Anteile verkauft, darunter Produkte von Grayscale, Bitwise und Fidelity, die zusammen rund 108 Millionen Dollar ausmachten. Parallel stieß die Bank ihre XRP-ETF-Positionen im Wert von 154 Millionen Dollar ab und reduzierte Ethereum-ETFs um 70 Prozent auf nur noch 114 Millionen Dollar. Einzig Bitcoin behielt Goldman mit rund 700 Millionen Dollar fast unverändert bei, was als klare Botschaft an den gesamten Solana Kurs Markt gelesen wird.

Morgan Stanley ging den entgegengesetzten Weg und meldete laut TheStreet eine frische Position von 29,9 Millionen Dollar in einem SOL-ETF von Bitwise. Die Spaltung zwischen den beiden Häusern zeigt, wie unterschiedlich die institutionelle Einschätzung von SOL derzeit ausfällt.

Gleichzeitig zeichnet der jüngste Messari-Bericht ein anderes Bild, denn die reale Nutzung des Netzwerks wächst schneller als in jedem früheren Quartal. Die RWA-Marktkapitalisierung hinter dem Solana Kurs stieg im ersten Quartal um 43 Prozent auf 2,01 Milliarden Dollar, angetrieben von tokenisierten Finanzprodukten. BlackRocks tokenisierter Geldmarktfonds BUIDL wuchs auf Solana auf 525 Millionen Dollar, nachdem Anchorage Digital die Verwahrung übernahm. Ondo Finance brachte über 200 tokenisierte Aktien und ETFs auf die Blockchain, und Citigroup schloss einen Proof-of-Concept für tokenisierte Handelsfinanzierung ab. Visa, Stripe und PayPal integrieren Solana bereits für Stablecoin-Zahlungen im Alltag.

Der Solana Kurs steht trotzdem bei rund 85 Dollar, und die Solana Kurs Prognose von InvestingHaven sieht einen Anstieg auf 150 Dollar nur dann als realistisch, wenn SOL die 100-Dollar-Marke nachhaltig durchbricht. Changelly prognostiziert einen Durchschnittspreis von 1,43 Dollar für Juni 2026, was die kurzfristige Unsicherheit widerspiegelt.

Selbst wenn SOL die 150 Dollar erreicht, bedeutet das von hier aus nur rund 76 Prozent Gewinn, ein solides Ergebnis für einen Coin mit 49 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, aber weit entfernt von der Art Bewegung, die ein Portfolio grundlegend verändert. Wer beim Solana Kurs nach Renditen sucht, die über das hinausgehen, was Large Caps bei ihrer aktuellen Bewertung liefern können, muss den Blick auf den nächsten Listing-Zyklus richten.

Pepeto - Der Presale, der Kapital anzieht, während Institutionen über SOL streiten

Während SOL bei 85 Dollar verharrt und Large Caps seitwärts handeln, wechseln immer mehr Anleger in den Presale, bevor das Listing dieses Fenster für immer schließt. PepetoSwap führt jeden Handel ohne Gebühren aus, sodass nichts von der Position abgezogen wird, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne Gas-Gebühren zu erheben, sodass das Kapital vollständig erhalten bleibt. Sämtliche Smart Contracts wurden von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt startete, was die Sicherheit des gesamten Codes von Beginn an gewährleistet.

Fazit zum Solana Kurs und zum Presale-Zeitfenster

Der Solana Kurs steht stärker da als vor einem Jahr, mit Wall-Street-Milliarden und Rekord-Transaktionen im Rücken, doch die Rendite von 85 Dollar aus kann nicht mit dem mithalten, was ein Presale-Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents liefert, wenn das Listing kommt. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets angezogen, die das Ergebnis vor der Masse berechnet haben. Der Mitgründer des originalen Pepe Coin hat dieses Projekt mit einem bevorstehenden Binance-Listing entworfen,

Die offizielle Pepeto-Website zeigt täglich wachsendes Kapital, und das Fenster bleibt nur offen, bis das Listing den Preis verändert. Wer diesen Presale verpasst, könnte eine der wichtigsten Gelegenheiten dieses Zyklus verpassen.

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FAQs

Was sagt die Solana Kurs Prognose für 2026?

InvestingHaven sieht einen möglichen Anstieg auf 150 Dollar, falls SOL die 100-Dollar-Marke nachhaltig durchbricht. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von rund 1,43 Dollar für Juni 2026, und die Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar begrenzt die Rendite im Vergleich zu früheren Zyklen deutlich.