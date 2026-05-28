Der traditionsreiche Feuerwehr- und Spezialfahrzeughersteller Magirus entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten Industrie- und Defense-Tech-Cases im europäischen Small- und Mid-Cap-Markt. Nach deutlichen operativen Fortschritten und einem Rekord-Auftragsbestand prüft die Muttergesellschaft Mutares SE & Co. KGaA nun offenbar strategische Optionen - inklusive eines möglichen Börsengangs. Für Anleger könnte sich damit eine neue IPO- und Defense-Story mit erheblichem Wachstumspotenzial anbahnen. Auftragsbestand explodiert auf 880 Millionen Euro Magirus meldet für das erste Quartal 2026 eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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