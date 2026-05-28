Die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Tür. Für die großen Sportartikelhersteller ist das globale Sportereignis eine hervorragende Plattform, um die eigenen Produkte zu präsentieren. Das gilt auch für Adidas. Für den Traditionkonzern aus Herzogenaurach läuft des aktuell sehr gut, aber reichen diese positiven Impulse für eine grundlegende Trendwende aus?
Mehr dazu in der ausführlichen Analyse auf dem Bernecker Börsenkompass:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analyse-adidas-besser-als-nike_H1347509194_6799548/
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