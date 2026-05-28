BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Mai unerwartet etwas aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 93,5 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 93,0 Punkten gerechnet.

Der Konjunkturindikator war zuvor drei Monate in Folge gefallen. Verantwortlich waren vor allem der Iran-Krieg und die deutlich gestiegenen Energiepreise.

Verbessert hat sich das Vertrauen im Dienstleistungssektor und das Verbrauchervertrauen. Das Industrievertrauen verschlechterte sich hingegen etwas.

Der ESI liegt damit aber weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten./jsl/jha/