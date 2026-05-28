Meta führt neue Bezahlabos für Whatsapp, Instagram und Facebook ein. Diese sollen euch zusätzliche Funktionen bieten. Meta hat noch nicht offiziell bekanntgegeben, wie viel sie kosten - doch es gibt Vermutungen. Nutzer:innen von Whatsapp, Instagram und Facebook können anscheinend auf neue Funktionen zugreifen - müssen dafür allerdings neue Abos abschließen. Das geht aus Ankündigungen von Meta, dem Mutterkonzern von Whatsapp, Instagram und Facebook, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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