Apple arbeitet offenbar an einem neuen Diebstahlschutz fürs iPhone: Wird das Gerät aus der Hand gerissen, könnte es sich automatisch sperren. Noch ist die Funktion nicht offiziell angekündigt - doch Hinweise darauf mehren sich. In der einen Sekunde hat man noch telefoniert oder eine Nachricht geschrieben, in der anderen hat einem ein Dieb das iPhone direkt aus der Hand geschnappt. Das ist mehr als ärgerlich. Weil das Gerät nicht gesperrt ist, müssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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