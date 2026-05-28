CATL rollt zusammen mit dem Logistiker DST aus Shenzhen das erste standardisierte Batterietauschsystem für leichte E-Lkw aus. Der Start konzentriert sich auf die Greater Bay Area um Guangdong, Hongkong und Macau. Aktuell stehen dort schon 31 Wechselstationen, bis Ende 2026 sollen es 140 sein. Der Vorteil des Rollouts in einer geographisch begrenzten Region mit einem festen Partner liegt auf der Hand: So kann CATL eine gewisse Auslastung der Akkutauschstationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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