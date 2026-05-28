Die Länder Lateinamerikas und der Karibik zählen mehr als 10.000 E-Busse - ein Meilenstein. Ein Löwenteil dieser Busse stammt aus chinesischer Herstellung. Klar ist außerdem: Der Markt wächst weiter stark - aber vor allem in den Megametropolen des Kontinents. Das International Council on Clean Transportation (ICCT) hat in seiner Publikationsreihe "Market Spotlight" frische Daten zum E-Busmarkt in Lateinamerika und der Karibik analysiert. Zum Jahreswechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net