Ein einziger Post auf X, ein Konto mit 400.000 Followern - und plötzlich dreht eine Chip-Aktie völlig durch. Was steckt hinter dem Kurssprung bei X-Fab?Ein einziger Post auf dem Kurznachrichtendienst X hat ausgereicht, um an den Aktienmärkten für erhebliche Unruhe zu sorgen. Die Papiere von X-Fab Silicon Foundries, einem in Paris notierten Halbleiterhersteller mit sechs Produktionsstandorten weltweit, schossen im Tagesverlauf um fast 80 Prozent in die Höhe. Von knapp unter 9 Euro zum Handelsstart in Paris veteuerten sich die Papiere auf fast 16 Euro, bevor die Aktie bei etwa 12 Euro aus dem Handel ging. Am Donnerstag setzt die Aktie erstmal eine Pause ein und liegt gegen Mittag rund 7 …Den vollständigen Artikel lesen
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