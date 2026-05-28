Der niederländische Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat gstern ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und The Sherwin-Williams Company ausgeschlagen und hält weiter an der geplanten Fusion mit dem US-Wettbewerber Axalta fest. Laut Akzo Nobel sei die Offerte von Nippon Paint und Sherwin-Williams kein "überlegenes" Übernahmeangebot. Die Niederländer hatten im April bereits ein erstes Übernahmeangebot der beiden Konkurrenten abgelehnt. Die Akzo-Aktie legte daraufhin am Mittwoch um über 20 % in der Spitze zu. Der Grund: Viele Shortseller hatten auf fallende Kurse spekuliert und müssen sich jetzt höheren Kursen eindecken.
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