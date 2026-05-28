Vancouver, British Columbia, Kanada - 28. Mai 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) ("Discovery" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika spezialisiert, gibt die Mobilisierung von Feldteams für ein Explorationsprogramm mit Oberflächenprobenahme auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake (das "Konzessionsgebiet") bekannt, welches sich etwa 160 km südwestlich von Prince George befindet. Das Konzessionsgebiet wird als aussichtsreich für eine porphyrartige Kupfer- und Molybdänmineralisierung angesehen.

Das geplante Boden- und Gesteinsprobenahmeprogramm 2026 auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake ist darauf ausgelegt, eine porphyrartige Mineralisierung zu bewerten, die mit historischen Oberflächenvorkommen und geochemischen Anomalien auf dem Konzessionsgebiet in Verbindung steht. Die anfänglichen Arbeiten werden sich auf ein vormals identifiziertes Vorkommen nördlich von Crystal Lake konzentrieren, wo historische Explorations- und Bodenprobenahmekampagnen vereinzelte Kupferanomalien aufzeigten, die eine systematischere Nachverfolgung rechtfertigen. Das geplante Programm soll das Verständnis der Geometrie, Kontinuität und potenziellen Quellenbereiche der historischen Anomalien verbessern sowie die Zielgebiete für zukünftige Probebohrungen verfeinern.

Das Programm wird voraussichtlich aus einer ungefähr acht bis zehn Tage dauernden Feldkampagne bestehen, wobei zwei Probenahmeteams eingesetzt werden, die sich auf die Auswertung historischer Kupferanomalien im Boden und aussichtsreiche porphyrartige Zielgebiete konzentrieren, die durch frühere Explorationsarbeiten umrissen wurden. Die Bodenprobenahmen werden vorrangig auf Material aus dem B-Horizont abzielen, wobei Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen bei identifizierten freiliegenden Aufschlüssen durchgeführt werden. Das Explorationsprogramm wird von Dahrouge Geological Consulting ausgeführt und von Crystal Lake Resort aus stattfinden - einer Lodge, die direkt innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets liegt.

Abbildung 1. Lage der Claims des Projekts Crystal Lake in British Columbia, Kanada, mit Kennzeichnung des Projektbereichs und Zugangs über bestehende Forststraßen.

Marketingvertrag

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Marketing- und Investor-Awareness-Vereinbarung mit ClickCatalyst Inc. ("ClickCatalyst") abgeschlossen hat, um laufende Initiativen zur Investorenansprache zu unterstützen. Gemäß der Vereinbarung wird ClickCatalyst Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen für Discovery erbringen, darunter gesponserte redaktionelle Inhalte, Content-Entwicklung, Veröffentlichung, Verbreitung sowie damit verbundene Awareness-Dienstleistungen. Als Gegenleistung wird Discovery an ClickCatalyst 250.000 CAD zuzüglich anfallender Steuern zahlen, wobei 100.000 CAD im Voraus zahlbar sind und der Restbetrag zu einem einvernehmlich festgelegten Zeitpunkt fällig wird. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechzig (60) Tagen und wurde am 27. Mai 2026 abgeschlossen; die Dienstleistungen beginnen kurz darauf. Die von ClickCatalyst bereitzustellenden Dienste bestehen aus Aktivitäten zu Investor Relations im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und Richtlinien der Canadian Securities Exchange. Jegliches Material wird vom Unternehmen vor der Verbreitung geprüft und genehmigt. Im Rahmen des Vertrags werden keine Wertpapiere, Optionen, Warrants, Verbindlichkeiten, wandelbare Instrumente oder andere Sachleistungen an ClickCatalyst ausgegeben.

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Über Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA)

Discovery Energy Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Kupfer-Molybdän-Projekts Crystal Lake konzentriert - einem Explorationsprojekt in der Anfangsphase, das in einem stark mineralisierten Distrikt mitten in British Columbia liegt. Das Konzessionsgebiet Crystal Lake besteht aus acht zusammenhängenden Mineral-Claims, die etwa 5.283 Hektar umfassen und sich 34 km südlich von Fort Fraser in British Columbia befinden. Das Projekt ist ganzjährig über die Kenny Dam Road und gut unterhaltene Forstwege erreichbar und bietet nahegelegenen Zugang zu wesentlicher Infrastruktur wie CN Rail, BC Hydro Transmission, Highway 16 und den Gemeinschaften von Vanderhoof und Fraser Lake. Das Unternehmen besitzt weiterhin ein Portfolio an Mineral-Claims in Québec, einschließlich Projekten in der Region Nunavik und James Bay, und bringt das Projekt ESN in Nevada und das Projekt Koster Dam im Zentrum von British Columbia voran. Weitere Einzelheiten finden Sie auf: www.discoveryenergymetals.com. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors,

Mike Hodge

President & Chief Executive Officer

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Discovery Energy Metals Corp.

1450 - 789 West Pender Street,

Vancouver, BC Canada V6C 1H2

Telefon: +1 (604) 681-1568

E-Mail: info@discoveryenergymetals.com

Web: www.discoveryenergymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "voraussehen", "planen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "sollte", "potenziell", "indikativ" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake, einschließlich des erwarteten Umfangs, der Dauer, der Ziele und des Zeitplans des Programms, der Bewertung und des Potenzials historischer geochemischer Anomalien und porphyrischer Mineralisierungen, die Verfeinerung künftiger Bohrziele, den Beginn und den Abschluss von Feldaktivitäten sowie die im Rahmen der Marketing- und Investor-Awareness-Vereinbarung mit ClickCatalyst Inc. zu erbringenden Dienstleistungen, einschließlich der voraussichtlichen Laufzeit und des Zeitplans für diese Dienstleistungen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, Schwankungen der Rohstoffpreise, Gegenparteirisiken, Marktbedingungen, behördlichen Entscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, den vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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