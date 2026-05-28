Internet ins ganze Haus oder die komplette Wohnung zu bringen, kann eine Herausforderung sein. WLAN ist dabei die einfachste Lösung. Allerdings hat die kabellose Verbindung gravierende Nachteile. Wer es besser machen will, kann auf Internet per Strom- oder TV-Kabel zurückgreifen. Wer in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus zieht und im Homeoffice arbeitet, steht mitunter vor einer großen Herausforderung. Denn oftmals sind die Internetgegebenheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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