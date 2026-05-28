München (ots) -Umfrage unter über 1.500 HR-Verantwortlichen zeigt: Mehr Druck auf Leistungsträger und messbare finanzielle Vorteile durch Investitionen in ihr Wohlbefinden.KI verändert die Arbeitswelt grundlegend und läutet eine neue Phase der Transformation ein. Unternehmen erwarten von weniger Mitarbeitenden mehr Leistung, während der Verlust von Top-Talenten zunehmend kostspielig wird.Die neue globale Studie von Wellhub, der Return on Wellbeing Report 2026, zeigt: Wenn Leistungsträger gehen, gerät nicht nur HR unter Druck, sondern die gesamte Unternehmensleistung. 88 Prozent der Organisationen sagen, die Bindung von Top-Performern ist 2026 eine zentrale Priorität. Im deutschen Markt liegt die Zahl sogar bei 90 Prozent. Die Umfrage basiert auf Daten von über 1.500 HR-Verantwortlichen aus zehn Ländern.Mitarbeiterbindung im KI-ZeitalterKI verändert die Arbeitsstruktur in Echtzeit. Rollen entwickeln sich weiter, verschwinden oder entstehen neu. Neue Fähigkeiten werden schneller benötigt, als Unternehmen sie aufbauen können.Unternehmen reduzieren Teile ihrer Belegschaft und werden gleichzeitig abhängiger von den verbleibenden Mitarbeitenden, besonders von ihren Leistungsträgern. Diese Mitarbeitenden erledigen nicht nur ihre Aufgaben. Sie treiben Ergebnisse voran, helfen Teams bei der Anpassung und übernehmen mehr Verantwortung.Wenn Kolleginnen und Kollegen gehen, tragen sie auch emotionale Lasten. Diese typischen Schuldgefühle der Verbleibenden erhöhen Stress und führen zu Überlastung. Die Folge: Mitarbeiterbindung wird gezielter und wichtiger. Wohlbefinden wird ein zentraler Bestandteil der Strategie:- 80 Prozent der deutschen HR-Verantwortlichen sagen, Wellness-Programme sind wichtig, um Top-Performer zu halten.- 79 Prozent sagen, sie sind entscheidend für nachhaltige Leistung.- 80 Prozent sagen, sie steigern das Engagement von Top-Talenten.Der Druck wirkt sich auf das Geschäft ausMit steigenden Erwartungen wird die Belastung sichtbar. Sie wirkt sich direkt auf die Unternehmensleistung aus.- Chronischer Stress und Burnout sind der häufigste negative Einfluss auf die Gesundheit von Mitarbeitenden (23 Prozent).- Überlastung und unrealistische Erwartungen folgen mit 21 Prozent.Weitere Auswirkungen:- 76 Prozent der HR-Verantwortlichen deutscher Unternehmen sagen, sinkende mentale Gesundheit erhöht die Kosten.- Global sehen 51 Prozent geringere Produktivität oder Leistung.- 37 Prozent berichten von mehr Fehlzeiten oder Präsentismus.Wohlbefinden ist kein reines Kulturthema mehr. Es ist ein finanzielles Thema.Der Business Case für WohlbefindenMit steigenden Kosten schauen Finanzverantwortliche genauer auf Investitionen in Mitarbeitende, inklusive Wellbeing.Die Studie zeigt:- 83 Prozent der Führungskräfte deutscher Unternehmen sagen, Mitarbeiterwohlbefinden ist entscheidend für finanziellen Erfolg.- 95 Prozent der deutschen Unternehmen sagen, die Finanzabteilung beeinflusst Personalentscheidungen stark.- Global messen 61 Prozent den ROI von Wellbeing-Programmen.- Davon berichten 95 Prozent positive Ergebnisse.- 75 Prozent erzielen einen ROI von über 50 Prozent. Fast 25 Prozent erreichen mehr als 100 Prozent.Diese Ergebnisse entstehen durch niedrigere Gesundheitskosten, höhere Produktivität und bessere Mitarbeiterbindung.Mit steigendem Druck auf Leistungsträger müssen Unternehmen neu denken, wie sie nachhaltige Leistung unterstützen."Das zeigt nicht nur die Datenlage. Wir sehen es täglich in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten", sagt Cesar Carvalho, Gründer und CEO von Wellhub. "Wenn Unternehmen schlanker werden, lastet mehr Druck auf weniger Menschen. Erfolgreich sind diejenigen, die das erkennen und ihre Mitarbeitenden gezielt unterstützen. Wenn Unternehmen die Anforderungen erhöhen, müssen sie auch die Menschen unterstützen, die diese erfüllen sollen."Mehr Informationen und den vollständigen Report finden Sie hier (https://wellhub.com/de-de/ressourcen/studie-zum-wellbeing-roi-2026/).Über WellhubWellhub ist eine Corporate-Wellbeing-Plattform, die Mitarbeitende mit über 100.000 Partnern aus den Bereichen Fitness, Achtsamkeit, Ernährung und Schlaf verbindet - alles in einem einzigen Abonnement enthalten. Fast 50.000 Firmenkunden in 18 Ländern bieten ihren Mitarbeitenden bereits Zugang zu Wellbeing-Benefits über Wellhub, damit sie jeden Tag etwas für ihr Wohlbefinden tun können. Das steigert die Produktivität, stärkt die Mitarbeiterbindung und senkt die Gesundheitskosten - der Wellhub-Effekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.wellhub.com.Pressekontakt:Archetype München GmbHwellhub-muc@archetype.coNymphenburger Str. 168, 80634 Munich, GermanyMobile: +49 170 2715369Original-Content von: Wellhub Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182639/6283665