Unter dem Namen Mittelstands-Assekuranz-Partner (MAP) betritt ein neuer Player den Maklermarkt, der sich als Multi-Spezial-Makler positioniert und von Private-Equity-Investor Inflexion unterstützt wird. MAP will durch die Integration von ausgewählten Maklern wachsen. Ein erster Partner ist bereits gefunden. Gegründet hat das neue Maklerunternehmen namens Mittelstands-Assekuranz-Partner (MAP) der langjährige Willis Towers Watson-Manager Mathias Pahl gemeinsam mit zwei weiteren Branchenexperten, Markus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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