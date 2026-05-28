Zum Jahreswechsel tritt die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge in Kraft. Doch das Interesse ist anscheinend heute schon groß: Laut einer Umfrage planen mehr als die Hälfte der Befragten, ein AV-Depot zu eröffnen. Im Schnitt wollen die Interessenten 181 Euro pro Monat investieren. Das geplante Altersvorsorgedepot stößt unter den Deutschen anscheinend auf großes Interesse: Laut einer repräsentativen Umfrage des digitalen Vermögensverwalters quirion unter mehr als 1.000 förderberechtigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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