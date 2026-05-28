Cardano News: Hard-Fork-Abstimmung am 29. Mai - Was passiert mit ADA bei einem Scheitern?

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Die wichtigste Cardano News dieser Woche ist keine Kursbewegung, sondern ein Governance-Test, der über die Richtung des gesamten Netzwerks entscheidet. Am 29. Mai stimmt die Cardano-Community auf der Mainnet-Ebene über die Van Rossem Hard Fork ab, ein Upgrade, das Smart Contracts günstiger und schneller machen soll. Die Hard Fork Working Group hat ihre Empfehlung jedoch zurückgehalten, weil die Infrastrukturkomponente Ogmios noch nicht bereit ist. ADA notiert bei 0,27 Dollar und liegt damit 91 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Die DeFi-Aktivität auf Cardano bleibt mit einem Total Value Locked von nur 129 Millionen Dollar gering. Selbst die optimistischste Cardano News zur Prognose 2026 sieht ADA bei höchstens 0,334 Dollar. Dieser Artikel untersucht, was auf dem Spiel steht und wo sich Kapital unter völlig anderen Voraussetzungen sammelt. Die Frage ist, ob eine technische Verbesserung ausreicht, wenn die Adoptionslücke bestehen bleibt.

Cardano News: Van Rossem Hard Fork steht vor entscheidender Abstimmung

Protocol Version 11, bekannt als Van Rossem, ist bereits auf dem Preview-Testnet live und zielt auf eine Mainnet-Governance-Abstimmung am 29. Mai ab. Laut KuCoin benötigt die finale Genehmigung digitale Signaturen von mehreren unabhängigen Akteuren, darunter die Hard Fork Working Group und Stake-Pool-Betreiber. Intersect reichte die PreProd-Governance-Aktion am 8. Mai ein, doch die Working Group hielt ihre Ratifizierungsempfehlung wegen Bedenken zur Ogmios-Infrastruktur zurück. Diese dezentrale Struktur verhindert, dass eine einzelne Partei ein Protokoll-Upgrade durchsetzen kann, bringt aber erhebliche Koordinationsprobleme mit sich. Dieses Upgrade verbessert Plutus Smart Contracts, fügt stärkere Kryptografie und BLS12-381-Multiplikation hinzu und stärkt die Sicherheit der Stake-Pools.

ADA notiert bei 0,27 Dollar laut CoinGecko mit einer Marktkapitalisierung von 10,3 Milliarden Dollar und hat in der vergangenen Woche 6,8 Prozent verloren. Die DeFi-Realität auf Cardano zeigt die Herausforderung: 129 Millionen Dollar TVL und nur 615.000 Dollar tägliches DEX-Volumen ergeben ein Marktkapitalisierungs-zu-TVL-Verhältnis von 72, verglichen mit 8 bei Solana und 6 bei Ethereum. Changelly prognostiziert einen durchschnittlichen ADA-Preis von 0,334 Dollar bis Dezember 2026, während CoinDCX einen Anstieg auf 0,29 Dollar bis Ende Mai sieht.

Die Cardano News rund um Van Rossem ist technisch bedeutsam, doch der Markt belohnt Blockchains nicht mehr allein für Roadmap-Versprechen. Falls die Abstimmung scheitert oder sich verzögert, könnte das Vertrauen in Cardanos Governance-Modell weiter sinken. Händler beobachten, ob ein Governance-Streit den kurzfristigen Kurs weiter belastet.

Selbst bei einem erfolgreichen Upgrade braucht die Entwickleradoption Zeit, und der optimistische Fall bringt ADA auf 0,334 Dollar, was einem Anstieg von 24 Prozent entspricht. ADA bräuchte mehr als eine Verzehnfachung, um das alte Allzeithoch zu erreichen, und diese Cardano News verdeutlicht die Grenzen eines Tokens mit fast 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Wo die Rechnung anders aussieht, ist dort, wo der Handel noch nicht begonnen hat.

Pepeto: Vorverkauf füllt sich schneller mit jeder Phase

Während die Cardano News von der Hard Fork dominiert wird und ADA-Halter auf das Blatt wenden warten, beweist das Kapital, das jede Woche in Pepeto fließt, dass sich Überzeugung anderswo bildet. Pepeto ist ein Vorverkaufs-Handelsplatz, der vom Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Tokens aufgebaut wurde und Haltern eine Cross-Chain-Bridge bietet, die Token zwischen Netzwerken ohne Kosten überträgt, sowie eine Swap-Plattform ohne Gebühren auf jeden Handel.

Hinter dem Projekt steht der Entwickler, der den ersten Pepe-Token erschuf, der allein durch Meme-Energie eine Bewertung von 7 Milliarden Dollar erreichte. Pepeto verwendet denselben Gesamtvorrat von 420 Billionen Token, bringt jedoch echte Handelsinstrumente mit, die das Original nie hatte. Über 10 Millionen Dollar an Vorverkaufskapital flossen bei einem Tokenpreis von 0,0000001871 Dollar ein, und das Tempo der Zuflüsse wächst, weil sich jede Phase schneller füllt als die vorherige. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team und eine von SolidProof durchgeführte Prüfung des gesamten Codes, die vor dem Start des Vorverkaufs abgeschlossen wurde, bestätigen, dass das eingehende Kapital nicht blindem Hype folgt.

Die Cardano-News-Debatte dreht sich darum, ob 0,334 Dollar bis Dezember möglich ist. Pepeto verlangt von seinen Haltern nicht, bis Dezember zu warten.

Fazit zu den Cardano News und zur Presale-Chance

Cardano baut weiter, aber die Mathematik erzählt die ganze Geschichte. ADA braucht mehr als eine Verzehnfachung, um das frühere Hoch zu erreichen, und die Cardano News für 2026 sehen den Kurs weit darunter. Pepeto ist der Ort, an dem sich der Vorverkauf mit jeder Phase schneller füllt, weil die einsteigenden Wallets sehen, was das Listing liefert. Die offizielle Pepeto-Website jetzt zu besuchen bedeutet einzutreten, was das Kapital bereits bestätigt hat, und frühe Halter werden Renditen einsammeln, die dieser Einstiegspreis ermöglicht, bevor das Listing die Tür schließt.

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