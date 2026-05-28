Drei Großkonzerne treffen ihre Aktionäre - und Europas Inflationsdaten könnten die nächste EZB-Entscheidung maßgeblich beeinflussen.Der letzte Handelstag der Woche gehört den Aktionären: Iberdrola, TotalEnergies und Flutter Entertainment laden zur Hauptversammlung, während Bet-at-Home.com ebenfalls seine Anteilseigner versammelt. Parallel dazu liefern Deutschland, Frankreich, Italien und weitere europäische Länder erste Verbraucherpreisdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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