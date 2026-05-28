Werte wie Schaeffler oder Puma galten zuletzt bei vielen Anlegern als abgeschrieben - zu schwach, zu unbeliebt, zu stark gefallen. Doch genau hier entstehen oft besonders lukrative Comeback-Chancen. Profi-Trader Martin Päutz setzt immer wieder auf explosive Rebounds mit lukrativem Gewinnpotenzial. Mit seinen Trades konnten seine Leser satte zweistellige Gewinne innerhalb weniger Wochen einfahren. Und die nächsten heißen Rebound-Kandidaten hat er bereits im Visier. Jetzt kostenlos den Telegram-Kanal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär