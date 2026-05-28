München (ots) -Ein vergessener Musiker, ein Ex-Teenie Idol und eine zufällige Begegnung, die alles verändern könnte... Rick (Paul Rudd) schlägt sich als Hochzeitssänger durchs Leben, während Danny (Nick Jonas) längst nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen kann. Als sie aufeinandertreffen, funkt es sofort - musikalisch zumindest. Aus einer improvisierten Nacht voller Songs wächst plötzlich die Idee zu etwas Großem - auch wenn kaum jemand daran glaubt, dass gerade diese beiden zusammen den nächsten großen Hit landen könnten.LEONINE Studios bringt POWER BALLAD - DER SONG MEINES LEBENS am 25.06.2026 in die deutschen Kinos.Rick (Paul Rudd) sorgt als Frontmann einer Hochzeitsband Abend für Abend für große Gefühle und ausgelassene Stimmung, auch wenn seine eigene Musikkarriere nie den erhofften Höhenflug erlebt hat. Bei einem Auftritt lernt er Danny (Nick Jonas) kennen, einen ehemaligen Boyband-Star, dessen Erfolge jedoch schon einige Jahre hinter ihm liegen. Zwischen den beiden Musikern funkt es sofort kreativ. Bei einer spontanen Jam-Session bis spät in die Nacht entwickelt sich plötzlich eine ganz neue Energie. Während Danny danach mit frischem Selbstvertrauen ins Rampenlicht zurückkehrt, beginnt auch Rick wieder an seine eigene Stimme zu glauben. Als Danny einen Song von Rick zu einem Nummer-1-Hit macht, steht Rick plötzlich vor der Frage, wie weit er bereit ist zu gehen, um sich den Ruhm zu holen, der ihm zusteht.POWER BALLAD - DER SONG MEINES LEBENS ist eine mitreißende, lebensbejahende Geschichte über zweite Chancen, unerwartete Begegnungen und die Freude daran, den eigenen Weg zu finden. Mit viel Humor und großartigen Songs erzählt der Film von Neuanfängen - auf und neben der Bühne.Der Film, der gleichermaßen unterhaltsam wie berührend ist, stammt von Autor, Musiker und Regisseur John Carney ("Sing Street", "Can a Song Save Your Life?", "Once"). In den Hauptrollen überzeugen Paul Rudd ("Ant-Man", "Ghostbusters: Legacy", "Immer Ärger mit 40") mit seinem unverwechselbaren Charme und komödiantischen Timing sowie Nick Jonas ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Midway - Für die Freiheit") durch seine zusätzliche musikalische Dynamik.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk, Online):M.O.O.N. AgencyAstrid Buhr und Nadine KlaunigTelefon: 089 - 20 00 10 80Email: astrid.buhr@moon-germany.com, nadine.klaunig@moon-germany.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6283704