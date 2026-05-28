Ein Google-Mitarbeiter soll Insiderinformationen seines Arbeitgebers missbraucht haben, um Wetten auf der Plattform Polymarket zu platzieren. Damit soll er 1,2 Millionen US-Dollar Profit gemacht haben. Nun droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Prognosemärkte wie Polymarket kämpfen schon länger mit Insiderhandel. Größere Aufmerksamkeit erregten zuletzt einige Nutzer:innen, die mit verdächtig gutem Timing hohe Gewinne rund um die Vorhersage politischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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