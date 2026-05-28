Hamburg (www.fondscheck.de) - Der nordIX European Consumer Credit Fund (ECCF) der Hamburger Fixed-Income-Boutique nordIX AG blickt auf fünf Jahre am Markt zurück, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit seiner Auflage im Jahr 2021 hat die Strategie mehr als 6 Prozent jährlich an Wert gewonnen. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Konsumentenkredite. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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