London (www.fondscheck.de) - Jason Pidcock und Sam Konrad, Fondsmanager des Jupiter Asian Income Fund von Jupiter Asset Management, reflektieren die Outperformance des asiatischen Tech-Sektors, ihre Gespräche mit den Unternehmen vor Ort und die Bedeutung einer breiten Diversifikation.Die Technologie bleibe weiterhin der dynamischste Sektor in Asien - wie in den meisten anderen Märkten auch - und aus Sicht der Experten von Jupiter Asset Management habe dieser Trend noch weiteres Potenzial. Die jüngsten Ergebniszahlen und Geschäftsaussichten der wichtigsten Technologieunternehmen der Region sowie die aggressiven Investitionspläne der US-Technologieunternehmen hätten im April zu zweistelligen Kursgewinnen an den Börsen in Korea und Taiwan geführt. Technologie sei im vergangenen Monat der stärkste Sektor in der Region gewesen, ebenso wie im zurückliegenden Jahr1. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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