Nach der Bestellung von 55 Elektrobussen im März hat Transport for Greater Manchester erneut einen Auftrag an Wrightbus vergeben. Die neue Order umfasst 125 weitere E-Busse für das Bee Network, mit dem die Region ihre Busflotte bis 2030 vollständig auf emissionsfreie Antriebe umstellen will. Von den nun bestellten 125 Fahrzeugen sind 100 Busse für Metroline Manchester vorgesehen. Sie sollen vom Depot Hyde Road aus eingesetzt werden, das derzeit für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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