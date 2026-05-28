Netze BW ist für seine frühen, international beachteten Reallabore zum Laden von E-Pkw bekannt. "Nicht nur durchdenken, einfach mal praktisch erproben" - dieses Credo überträgt der Verteilnetzbetreiber nun auf das Lkw-Laden. Und schlüpft damit flankiert von zwei Logistikpartnern wieder in die Pionierrolle. Vor einigen Jahren war die Panik groß, dass viele E-Pkw beim gleichzeitigen Laden an der heimischen Wallbox die lokalen Stromnetze überfordern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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