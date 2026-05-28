© Foto: Avishek Das - SOPA Images via ZUMA Press WireEin Google-Mitarbeiter soll interne Year-in-Search-Daten genutzt haben, um auf Polymarket groß abzukassieren. Die Wette brachte laut Anklage 1,2 Millionen US-Dollar.Es klingt wie der perfekte Börsenkrimi der neuen Wett-Ära: Ein Google-Mitarbeiter soll damals noch unter Verschluss stehende Suchdaten genutzt haben, um auf Polymarket richtig zu liegen und damit rund 1,2 Millionen US-Dollar illegal zu verdienen. Im Zentrum des Skandals steht Michele Spagnuolo, der als Staff Information Security Engineer bei Google arbeitet. Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York wirft ihm Geldwäsche, Anlage- und Überweisungsbetrug vor. Er soll Zugriff auf vertrauliche, nicht öffentliche Daten zu Google …Den vollständigen Artikel lesen
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