© Foto: SOPA Images - Sipa USAAm Donnerstag wird die Nebius-Aktie mit starken Kursaufschlägen gehandelt. Der Grund hierfür ist der Einstieg eines prominenten KI-Investors. Nebius zieht anderen Neoclouds davon Über mangelnden Erfolg können sich Anlegerinnen und Anleger des Neocloud-Anbieters gegenwärtig nicht beschweren. Gegenüber dem Jahresauftakt notierte die Aktie am Mittwochabend mit einem Plus von fast 150 Prozent, verglichen mit dem Stand vor einem Jahr stehen sogar +426 Prozent zu Buche. Das aus dem russischen Yandex-Konzern hervorgegangene Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen und davon, im Vergleich zu Wettbewerbern wie CoreWeave oder IREN dabei profitabler und mit …Den vollständigen Artikel lesen
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