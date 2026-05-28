Snowflake hat in einer einzigen Nacht die Skeptiker verstummen lassen. Mit einem Kurssprung von über +30% nach Börsenschluss, dem stärksten Quartalswachstum der Unternehmensgeschichte und einem milliardenschweren Strategiedeal signalisiert das Unternehmen: Die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz ist eingeleitet worden (Agentic AI). Bahnt sich die Aktie erneut ihren Weg zum einstigen Allzeithoch? Zahlen-Explosion auf dem Parkett Der Produktumsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de