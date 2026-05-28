Die Red Cat-Aktie feiert dieser Tage einen massiven Rebound an der Börse. Nachdem der Kurs des Drohnenherstellers bereits in den letzten fünf Handelstagen um fast +20% zulegte, schießt er am Donnerstagvormittag um weitere +17% nach oben. Was steckt hinter der starken Performance von Red Cat und können sich Anleger auf weitere Kurssteigerungen einstellen? Ein wichtiger Auftrag Hinter dem starken Kursplus zur Wochenmitten stecken gleich zwei treibende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de