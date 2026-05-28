Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX entwickelt sich schon vor dem offiziellen Listing zu einem der meistdiskutierten Finanzereignisse des Jahres. Mit einer angestrebten Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar könnte das Unternehmen von Elon Musk den größten IPO der Börsengeschichte hinlegen - und gleichzeitig die Debatte über die Grenzen technologischer Visionen und finanzieller Realität neu entfachen. Auslöser der jüngsten Diskussionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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