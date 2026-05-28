Gamer:innen, die zeitnah ein Steam Deck kaufen wollten, dürften diese Entscheidung jetzt wohl noch einmal überdenken. Denn Valve hat die Preise für den Handheld enorm angehoben. Was ihr jetzt für das Gadget bezahlen sollt und warum es teurer wird. Seit Ende des vergangenen Jahres hält die RAM-Krise die Tech-Branche im Griff. KI-Rechenzentren benötigen leistungsfähigen Arbeitsspeicher. Das Geschäft damit ist so lukrativ, dass die Hersteller der RAM-Riegel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n