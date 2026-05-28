© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOXPeng meldet einen Milliardenverlust und einen drastischen Einbruch bei Auslieferungen und Umsatz. Dennoch bleibt die Marge überraschend stabil.Der chinesische Elektroautobauer XPeng ist schwach in das Jahr 2026 gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, brachen die Fahrzeugauslieferungen im erste Quartal deutlich ein. Gleichzeitig fiel der Konzern nach einem profitablen Schlussquartal 2025 wieder tief in die roten Zahlen. XPeng lieferte zwischen Januar und März insgesamt 62.682 Fahrzeuge aus. Das waren 33,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Noch im vierten Quartal 2025 hatte der Konzern mehr als 116.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Auch beim Umsatz musste XPeng einen deutlichen Rückgang …Den vollständigen Artikel lesen
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